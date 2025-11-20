Экс-мэр Сорокин обжаловал отказ в условно-досрочном освобождении из омской колонии

Теперь его прошение будет рассматривать Омский областной суд.

omskinform.ru

Бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат нижегородского Заксобрания Олег Сорокин не согласился с отказом Куйбышевского суда Омска в условно-досрочном освобождении. Адвокаты мужчины уже составили апелляционную жалобу. Как сообщают «Коммерческие вести», 26 ноября материалы дела направят в Омский областной суд.

Напомним, Сорокина арестовали в декабре 2017 года за взятку и похищение. В 2019 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Сначала Сорокин отбывал наказание в колониях Кировской области и Мордовии, где получал взыскания за нарушения режима. В 2024 году из-за этого ему уже отказали в замене наказания на исправительные работы. Позже экс-чиновника и депутата перевели в омскую колонию строгого режима.