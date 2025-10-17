Бывший мэр не смог выйти из омской колонии по УДО

Ему придется и дальше коротать время в омской колонии № 6.

Куйбышевский районный суд Омска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему предпринимателю, депутату и мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. Он продолжит отбывать наказание в омской колонии № 6.

Сорокин отбывает наказание за взятку и соучастие в похищении. В 2004 году он вместе с сотрудниками уголовного розыска насильно вывез в лес человека, чтобы добиться нужных показаний. Бывшего мэра арестовали в декабре 2017 года, а в 2019-м приговорили к 10 годам строгого режима со штрафом в размере 460,8 млн рублей.

Ранее Сорокин отбывал наказание в колониях Кировской области и Мордовии, где получал взыскания за нарушения режима. В 2024 году из-за этого ему уже отказали в замене наказания на исправительные работы.

Постановление об отказе в условно-досрочном освобождении пока не вступило в законную силу.