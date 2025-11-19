Сделал 12 кругов: самолет из Москвы застрял в небе над Омском

Приземлиться он смог, только переждав непогоду в Тюмени.

Сегодня в 18:30 в Омск наконец прибыл самолет «Аэрофлота» из Москвы, который ожидался еще в 07:00. Многочасовая задержка произошла из-за тумана, который окутал Омск.

По данным сервиса «Флайтрадар», утром самолет не смог сесть в омском аэропорту. Экипаж сделал 12 кругов над городом, надеясь, видимо, приземлиться, но в конце концов направился в Тюмень.

Отметим, что этим рейсом в Омск летел фигурист Евгений Плющенско со своими воспитанниками, которые примут здесь участие в Гран-при.

Напомним, в Тюмени также застрял самолет «Победы» из Москвы. А в Новосибирске ждут улучшения погоды пассажиры, которые возвращаются из Шарм-эль-Шейха.