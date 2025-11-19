Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Плющенко с учениками застрял по пути в Омск на Гран-при по фигурному катанию

Дорогу осложнили беспилотники и погода.

Самолет с фигуристами академии Евгения Плющенко не сумел приземлиться в Омске, где спортсмены планировали участвовать в этапе Гран-при России. Сначала, как сообщил Плющенко в соцсетях, рейс отложили из-за угрозы атаки беспилотников. Когда борт всё же вылетел и добрался до пункта назначения, то не смог приземлиться.

– Мы вылетели в Омск, все было хорошо, пока нам не объявляют, что мы не можем сесть. Долго кружили над Омском, ждали, пока уйдет туман. Сейчас мы сели в Тюмени, будем ждать в аэропорту изменений погодных условий, – сказала Костылева.

Напомним, пятый этап Гран-при начнется в Омске уже завтра, 20 ноября.

1903
·Общество

Плющенко с учениками застрял по пути в Омск на Гран-при по фигурному катанию

Дорогу осложнили беспилотники и погода.

Самолет с фигуристами академии Евгения Плющенко не сумел приземлиться в Омске, где спортсмены планировали участвовать в этапе Гран-при России. Сначала, как сообщил Плющенко в соцсетях, рейс отложили из-за угрозы атаки беспилотников. Когда борт всё же вылетел и добрался до пункта назначения, то не смог приземлиться.

– Мы вылетели в Омск, все было хорошо, пока нам не объявляют, что мы не можем сесть. Долго кружили над Омском, ждали, пока уйдет туман. Сейчас мы сели в Тюмени, будем ждать в аэропорту изменений погодных условий, – сказала Костылева.

Напомним, пятый этап Гран-при начнется в Омске уже завтра, 20 ноября.

1903