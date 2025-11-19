Отказалась платить: молодой омич задушил пенсионерку за 3 тысячи рублей

Помощь парня по хозяйству оказалась небескорыстной.

следственный комитет

В поселке Черлак Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, 8 ноября 27-летний парень задушил 63-летнюю знакомую в ее доме.

По версии следствия, молодой человек помог женщине по хозяйству и потребовал за работу 3 тысячи рублей. Пенсионерка отказалась платить. Тогда парень ударил ее и задушил. После этого, похитив мобильный телефон женщины, молодой человек скрылся.

Тело погибшей 12 ноября нашла ее родственница. Она и вызвала полицейских.

– В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники следователями были обнаружены и изъяты улики, а вскоре задержан подозреваемый, – сообщает следственный комитет.

Парня заключили под стражу на время следствия. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

