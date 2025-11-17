Жестокая расправа за слова о жене: сосед задушил женщину во время пьянки

Следствие выясняет все обстоятельства преступления.

Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело после обнаружения 14 ноября в частном доме на ул. Лесоперевалка в Омске тела 54-летней женщины с признаками насильственной смерти (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По результатам следственных и оперативных мероприятий задержан 42-летний сосед погибшей, подозреваемый в совершении преступления. По версии следствия, во время совместного распития алкоголя он задушил женщину после того, как она негативно высказалась в адрес его жены.

Задержанному предъявлено обвинение, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.