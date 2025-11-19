После пожара на газовой трубе омские котельные перешли в режим «выживания»

Поврежденную трубу ремонтировали ночью.

omskinform.ru

Жители Амурского поселка Омска пожаловались на холодные батареи. Они сообщили, что отопление отключили после аварии на магистральном газопроводе в поселке Ростовка.

– Вчера, 19.11, из-за аварии на газопроводе в моем доме и в Амурском поселке (более 400 домов) отключили отопление. В мороз минус 1! Я не могу всю ночь жечь обогреватель! Пожар будет, – рассказала местная жительница на странице губернатора.

Пользователи выложили копию факсограммы, в которой говорится, что из-за инцидента возможны проблемы с подачей тепла на котельные, расположенные по адресам: улица 22-го Партсъезда, 97, и улица 30-я Северная, 65/1. Из-за пожара на газопроводе в Ростовке котельные переведены в режим «выживания».

– В связи с аварийной ситуацией на магистральном газопроводе-отводе ГРС Омск-3 прекращена поставка природного газа, в том числе на объекты теплоснабжения, принадлежащие ООО «ТГКом», в результате чего котельные, расположенные по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 97, и ул. 30-я Северная, 65/1, переведены в режим «выживания», – сказано в документе.

Отметим, что ранее министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал, что проблемы с газоснабжением частных домов компенсировали за счет увеличения подачи газа, а 8 котельных перешли на мазут, о чем также упомянуто в факсограмме.

– Предприятия, попавшие под отключение, переведены на использование резервного топлива, газоснабжение потребителей частных домов компенсировано за счет увеличения подачи газа по сетям газораспределения города и Омского района. 8 котельных также перешли на использование резервного топлива (дизель, мазут), – рассказал Шнипко.

Напомним, что авария произошла вчера, 18 ноября, в 8:16 на участке магистрального газопровода в поле недалеко от поселка Ростовка Омского района.

Пожар был локализован, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб устраняли последствия пожара ночью.