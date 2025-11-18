На 25 % хотят увеличить предельную стоимость капремонта домов в Омской области

На утверждении сейчас находятся новые расценки капитального ремонта общего имущества.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что в Омской области хотят утвердить новые расценки на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Об этом пишет РБК со ссылкой на минэнергетики и ЖКХ Омской области, ведомство подготовило проект постановления правительства региона о предельной стоимости услуг. Ее хотят поднять на 5 или 25 % – все зависит от характера работ.

Предельная стоимость – это одно из ключевых понятий при организации капремонта региональным оператором. Для фонда это является ориентиром, какую максимальную сумму он может направить на оплату выполненных работ.

Например, стоимость ремонта внутридомовых инженерных систем вырастет на 25 %. На столько же планируют поднять предельную стоимость ремонта, замены или модернизации лифтов. На 5 % вырастет цена ремонта крыш, фасадов и фундаментов.

В августе «Омск-информ» писал, что правительство Омской области представило обновленный проект постановления, регулирующий плату за капитальный ремонт в многоквартирных домах с лифтами. Согласно новому документу, с 2026 года жильцы таких домов будут вносить плату в размере 15,29 рубля за квадратный метр общей площади, а жители домов без лифтов – 13,27 рубля.