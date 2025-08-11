«Квадрат» подешевел на 3 рубля.

Правительство Омской области представило обновленный проект постановления, регулирующий плату за капитальный ремонт в многоквартирных домах с лифтами. Согласно новому документу, с 2026 года жильцы таких домов будут вносить плату в размере 15,29 рубля за квадратный метр общей площади.

Первоначальный проект предусматривал ставку в размере 18,33 рубля за квадратный метр, однако после внесения поправок ставка была уменьшена. Окончательное решение по данному проекту еще не принято, так как министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона принимает замечания и предложения общественности до 13 августа.

На текущий момент в Омской области отсутствует дифференциация ставок взносов на капитальный ремонт в зависимости от наличия лифтов, сообщает «РБК Омск». В 2025 году установлен единый тариф в размере 12,76 рубля за квадратный метр, а на следующий 2026 год – 13,27 рубля за квадратный метр.

Дифференциация размера взносов обусловлена различными расходами на техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования, что влечет за собой необходимость дополнительного финансирования со стороны владельцев соответствующих объектов недвижимости.