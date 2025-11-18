Экс-форвард «Авангарда» покинул «Ладу» прямо перед матчем с «ястребами»

Игрок провел в команде 41 день.

Тольяттинская «Лада» расторгла контракт с экс-нападающим «Авангарда» Сергеем Шумаковым прямо перед матчем с «ястребами». Как сообщили в пресс-службе, соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.

– Мы благодарим Сергея за игру и желаем успешного продолжения карьеры, – заявили в клубе.

Форвард пополнил состав тольяттинцев в начале октября. Контракт игрока с командой был рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне 33-летний нападающий провел три матча без результативных действий, полезность составила –2. Всего в КХЛ Шумаков сыграл 597 матчей, в которых забросил 154 шайбы и отдал 163 голевые передачи. Ранее игрок уже выступал за «Ладу» в сезоне-2023/2024, проведя 56 игр, забив 15 шайб и отдав 12 результативных передач.

Напомним, что в составе «Авангарда» Шумаков провел два с половиной сезона. За это время он сыграл 132 матча, отметившись 45 заброшенными шайбами и 38 голевыми передачами, а в сезоне-2018/2019 форвард и вовсе стал серебряным призером чемпионата КХЛ в составе «Авангарда».