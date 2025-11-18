Омск-Информ
Омский «Авангард» сразится с «Ладой» в Тольятти

Матч пройдет сегодня вечером.

Сегодня, 18 ноября, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Игра пройдет в Тольятти в ЛДС «Лада-Арена».

В этом сезоне команды встретятся в первый раз. Прошлый матч «Авангард» провел против нижегородского «Торпедо». Игра закончилась фееричной победой омичей со счетом 6:2.

Сумеют ли «ястребы» обыграть нового соперника, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 21:00 по омскому времени.

