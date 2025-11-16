Омск-Информ
Шесть дырок в «оленях»: «Авангард» феерично разгромил «Торпедо» на выезде

«Ястребы» уступали со счетом 0:2, но перевернули ход неудачного матча.

В Нижнем Новгороде завершился матч «Авангарда» и «Торпедо». Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу омичей.

Первый период «забрали» хозяева. Сначала в воротах «ястребов» оказалась шайба форварда «оленей» Алексея Кручинина, затем отличился Владислав Фирстов.

Второй период омичи начали активнее. На восьмой минуте с передачи Николая Прохоркина шайбу забросил Дмитрий Рашевский. В конце периода он реализовал большинство, оформив дубль. Эта шайба стала сотой для Рашевского в КХЛ. Для нее «ястребы» приготовили особенное празднование: игроки сложили вместе поднятые над головой клюшки.

На четвертой минуте третьего периода Артем Блажиевский вывел «Авангард» вперед. За атаку Прохоркина в голову хозяева оказались в меньшинстве. Этим воспользовались Александр Волков и Эндрю Потуральски.

На последних минутах матча Майкл Маклауд забросил в пустые ворота нижегородцев. Итоговый счет составил 6:2.

Hawk.ru

