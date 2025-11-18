Омск-Информ
В Омске заработала традиционная Почта Деда Мороза

Письмо сказочному волшебнику можно оставить в городских библиотеках.

Сегодня в Омске стартовал 15-й сезон работы Почты Деда Мороза. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.  

– Прием писем продлится до 26 декабря во всех муниципальных библиотеках нашего города и на сайте библиотечной системы, – заявил градоначальник.  

Мэр также отметил, что за все годы проекта Деду Морозу пришло более 28 тысяч писем.  

Напомним, что проект существует с 2010 года. С тех пор свыше 22 тысяч жителей из 40 городов России и зарубежья отправили и получили поздравительные письма. В прошлом году жители Омска отправили 2379 писем, на каждое из которых Дед Мороз лично ответил как в бумажном, так и в электронном виде.



