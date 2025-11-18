В Омске заработала традиционная Почта Деда Мороза

Письмо сказочному волшебнику можно оставить в городских библиотеках.

Сегодня в Омске стартовал 15-й сезон работы Почты Деда Мороза. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Прием писем продлится до 26 декабря во всех муниципальных библиотеках нашего города и на сайте библиотечной системы, – заявил градоначальник.

Мэр также отметил, что за все годы проекта Деду Морозу пришло более 28 тысяч писем.