Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Шелест рассказал, когда в Омске заработает «почта Деда Мороза»

С указанной даты дети и взрослые могут написать волшебнику и получить ответ.

В Омске готовятся к запуску ежегодного новогоднего проекта «Сказочная почта Деда Мороза». Как сообщил мэр города Сергей Шелест, работа почты начнется 18 ноября – в день рождения зимнего волшебника.

По словам главы города, в этот день во всех муниципальных библиотеках Омска откроются специальные пункты приема писем, куда дети и взрослые смогут отправить свои поздравления Деду Морозу и получить ответ.

– Новогодний проект, осуществляемый при поддержке администрации города Омска, работает с 2010 года. За это время более 22 тысяч жителей из 40 городов нашей страны, а также стран ближнего и дальнего зарубежья отправили и получили письма-поздравления, – поделился Шелест.

Только в прошлом году омичи написали 2379 писем, на которые волшебник ответил лично – в бумажном или электронном формате.

·Общество

Шелест рассказал, когда в Омске заработает «почта Деда Мороза»

С указанной даты дети и взрослые могут написать волшебнику и получить ответ.
t.me/universus_neuro_bot

В Омске готовятся к запуску ежегодного новогоднего проекта «Сказочная почта Деда Мороза». Как сообщил мэр города Сергей Шелест, работа почты начнется 18 ноября – в день рождения зимнего волшебника.

По словам главы города, в этот день во всех муниципальных библиотеках Омска откроются специальные пункты приема писем, куда дети и взрослые смогут отправить свои поздравления Деду Морозу и получить ответ.

– Новогодний проект, осуществляемый при поддержке администрации города Омска, работает с 2010 года. За это время более 22 тысяч жителей из 40 городов нашей страны, а также стран ближнего и дальнего зарубежья отправили и получили письма-поздравления, – поделился Шелест.

Только в прошлом году омичи написали 2379 писем, на которые волшебник ответил лично – в бумажном или электронном формате.

Алексей Новиков