Нашелся хозяин пса, державшего в заложниках сотрудницу пункта выдачи в Омске

Выяснилось, что собака убежала из дома ночью.

БУ г.Омска «Муниципальный приют для животных»

История с овчаркой, которая на 4,5 часа заблокировала выход сотруднице пункта выдачи на улице Перелета в минувшую субботу, завершилась счастливым образом. Вчера, 17 ноября, представители муниципального приюта сообщили, что хозяин животного найден, и пес благополучно вернулся домой.

Как выяснилось, пес, содержащийся во дворе без привязи и ошейника, накануне убежал. Хозяин покормил его вечером, а утром, обнаружив пропажу, начал искать.

– Кто-то из знакомых скинул ссылку на наш приют, и вот малыш уже дома. Хозяин очень расстроен потерей питомца и клятвенно заверил нас, что теперь его подопечный будет всегда в ошейнике и адреснике, ну а мы дополнительно чипировали беглеца, – говорится в сообщении.

Представители приюта поблагодарили всех, кто поучаствовал в распространении информации, отметив, что только благодаря этому удалось так быстро разыскать владельца собаки.