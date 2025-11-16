В Омске овчарка «захватила» пункт выдачи и удерживала там сотрудницу

Женщина не могла выйти на улицу больше четырех часов.

БУ г.Омска «Муниципальный приют для животных»

Вчера, 15 ноября, в Омске произошел необычный инцидент. Черная немецкая овчарка заблокировала сотрудницу одного из пунктов выдачи на улице Перелета. Животное удерживало женщину внутри помещения около 4,5 часа, лая и не подпуская к выходу.

Видеозапись происшествия, на которой видно, как пес ведет себя агрессивно, появилась в сообществе муниципального приюта для животных.

Прибывшие на место сотрудники полиции и специалисты приюта применили наркоз, чтобы обезвредить животное. После этого собаку доставили в приют, где ей была оказана первая медицинская помощь, включая обработку против клещей и вакцинацию от инфекций.

В настоящее время пес находится в муниципальном приюте, где за ним ведется наблюдение. По внешнему виду животного сотрудники предполагают, что оно домашнее. Сейчас ведется активный поиск его хозяев.