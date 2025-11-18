Омск-Информ
·Образование

Лидер олимпиад: названа лучшая омская школа

Образовательное учреждение показало самые высокие результаты на олимпиаде.

Лучших результатов на Всероссийской олимпиаде школьников традиционно достигают учащиеся Многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117, расположенного на улице Андрианова, 4, в Омске, сообщает «НГС55» со ссылкой на региональный минобр.

Среди предметов наибольший интерес вызвали математика, русский язык и биология. Всего в школьных этапах соревнований приняли участие более 200 тыс. учащихся, из которых лишь 33 ученика смогли выйти в финальный этап. Из них победителями и призерами стали 11 человек.

Ранее сообщалось, что школа получила знак качества Рособрнадзора за «Высокие образовательные результаты».

