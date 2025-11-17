Высокие результаты: Рособрнадзор назвал лучшие школы Омска

Среди них центр развития одаренности № 117 и кадетский корпус.

В этом году 17 школ Омской области получили знаки качества от Рособрнадзора. Награды выдавали по двум направлениям: «Высокая культура оценивания» и «Высокие образовательные результаты».

Как рассказала министр образования Омской области Ольга Степнова, в первом направлении знаки качества получили 15 школ Омска, Черлакского, Русско-Полянского, Знаменского, Одесского и Исилькульского районов. Лучшими во второй категории стали Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 и Омский кадетский военный корпус.

По словам Степановой, высокие оценки от Рособрнадзора стали результатом слаженной и целенаправленной работы педагогических коллективов.