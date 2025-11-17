Омск-Информ
«Авангард» продал в «Дизель» форварда, выменянного у «Северстали»

Из КХЛ нападающий вернулся в ВХЛ.

«Авангард» уступил «Дизелю» 24-летнего нападающего Дениса Почивалова. Взамен омский хоккейный клуб получил денежную компенсацию.

– Денис Почивалов возвращается в «Дизель» – с нападающим заключен контракт на 2 сезона. Был игроком клубов Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» и «Трактор». В сезоне 2022/23 и начале сезона 2023/24 играл за пензенский «Дизель», – сообщает пресс-служба пензенского хоккейного клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Напомним, «Авангард» ранее выменял хоккеиста у «Северстали». С омским клубом у форварда было двустороннее соглашение на один сезон. Предполагалось, что он будет играть за «Омские Крылья», но получит шанс закрепиться и помочь «Авангарду».

