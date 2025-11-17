В «Омскоблавтотрансе» прокомментировали возгорание автобуса с пассажирами

В результате пожара никто не пострадал.

t.me/aomsk

В «Омскоблавтотрансе» предоставили официальный комментарий по поводу утреннего возгорания пассажирского автобуса, которое произошло около автовокзала на Левобережье.

Сообщается, что возгорание началось в подкапотном пространстве автобуса.

– Сегодня утром, в 09:39, при въезде на территорию автовокзала по проспекту Комарова, д. 2, у автобуса марки «ПАЗ-32053», следовавшего по межмуниципальному маршруту № 1121 Качесово – Омск, произошло задымление с последующим возгоранием в подкапотном пространстве, – сообщили на предприятии.

Также уточняется, что благодаря своевременным и профессиональным действиям водителя все шесть пассажиров были оперативно эвакуированы из салона. Пострадавших в результате инцидента нет.

– В 09:47, спустя восемь минут после сообщения о возгорании, к месту прибыли два пожарных расчета. Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего, – добавили в «Омскоблавтотрансе».

В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом, и пообещали принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.