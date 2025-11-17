Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске возле автовокзала загорелся автобус с пассажирами

Шесть человек эвакуировались самостоятельно.

Сегодня утром, 17 ноября, возле омского автовокзала загорелся пассажирский автобус. Сообщение о возгорании поступило в 9:41.

Как сообщает портал Om1 со ссылкой на региональное МЧС, к моменту прибытия пожарных, шесть пассажиров успели самостоятельно покинуть охваченный огнем салон автобуса.

На месте происшествия работают 14 спасателей, задействованы три единицы спецтехники. Предварительная площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

·Происшествия

В Омске возле автовокзала загорелся автобус с пассажирами

Шесть человек эвакуировались самостоятельно.
t.me/aomsk

Сегодня утром, 17 ноября, возле омского автовокзала загорелся пассажирский автобус. Сообщение о возгорании поступило в 9:41.

Как сообщает портал Om1 со ссылкой на региональное МЧС, к моменту прибытия пожарных, шесть пассажиров успели самостоятельно покинуть охваченный огнем салон автобуса.

На месте происшествия работают 14 спасателей, задействованы три единицы спецтехники. Предварительная площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.