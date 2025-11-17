Омск-Информ
·Спорт

Бойков так хотел отомстить «Авангарду», что вышел на лед со сломанным носом

Тем не менее «Торпедо» уступило омичам со счетом 2:6.

Экс-игрок «Авангарда» Сергей Бойков провел матч против своей бывшей команды, несмотря на сломанный нос. Об этом сообщил главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков. Напомним, встреча завершилась уверенной победой омичей – 6:2.

– После игры узнал, что Сергей Бойков провел весь матч с переломом носа, полученным в одной из первых смен. Для него игра с «Авангардом» была настоящим раздражителем, он хотел сыграть максимально эффективно, – цитирует слова главного тренера пресс-служба «Торпедо».

Отметим, что Бойков перешел в омский клуб в сезоне-2023/2024 и провел за «Авангард» два сезона. На его счету 70 матчей, шесть заброшенных шайб и три голевые передачи. Всего в КХЛ защитник провел 236 игр, забросил 9 шайб и отдал 20 голевых. 

В концовке прошлого сезона защитник покинул команду в первой волне расставаний: как ранее отмечал генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин, Бойков и еще несколько хоккеистов не рассматривались Ги Буше как часть состава для борьбы за Кубок Гагарина.

Алексей Новиков