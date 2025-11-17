«Авангард» в матче с «Торпедо» пропустил шайбу из-за массовой «галлюцинации»

Матч завершился разгромной победой омичей над нижегородцами.

Вчера, 16 ноября, в Нижнем Новгороде завершился матч «Авангарда» и «Торпедо». Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу омичей. Однако одна из заброшенных шайб сопровождалась массовой ошибкой игроков «ястребов». О внезапной слуховой «галлюцинации» рассказал главный тренер омского клуба Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.

– Мы догадывались, что игра будет тяжелая с первых минут, учитывая особенно прошлые игры «Торпедо». И, в принципе, первые десять первых минут мы играли очень хорошо, но потом была нелепая ошибка, когда игроки остановились и пропустили шайбу. Подумали, что был свисток арбитра, но его не было. Соответственно, из-за этого пошла первая шайба, вторая шайба, – рассказал наставник.

Однако уже во втором периоде омичи взяли игру в свои руки. «Торпедо» так и остался с двумя заброшенными шайбами, а «ястребы» вырвались вперед и забили шесть голов в ворота «оленей».

Отметим, что в прошедшем матче отличился форвард «Авангарда» Дмитрий Рашевский, оформив дубль. Эта шайба стала сотой для Рашевского в КХЛ. Для нее «ястребы» приготовили особенное празднование: игроки сложили вместе поднятые над головой клюшки.