·Спорт

«Авангард» будет тратить огромные деньги на содержание СКК имени Блинова

Чтобы отбить затраты, хоккейный клуб планирует максимально загрузить ремонтируемый спорткомплекс.

Содержание СКК имени Блинова обойдется хоккейному клубу «Авангард» в 150–170 млн рублей ежегодно, сообщает медиа «Трамплин». Сейчас спортивный комплекс в состоянии масштабного капитального ремонта, первые игры состоятся в нем весной 2026 года.

Дворец станет домом для клуба ВХЛ «Омские Крылья», но его хотят максимально загрузить неспортивными мероприятиями – проводить концерты, выставки, различного рода конференции. Перед коммерческим отделом клуба поставлена задача максимально выводить СКК на окупаемость. Сколько денег хоккейный клуб вложил в капитальный ремонт дворца, неизвестно. Не раскрывается и схема взаимоотношений «Авангарда» с областным правительством – имущественным комплексом управляет одна из структур минспорта региона.

Ранее стало известно, что интерес к СКК имени Блинова проявляет Сбер. В хоккейном клубе подтвердили эту информацию, отметив, что банк поддержал проект благоустройства территории у спортивного комплекса.

Герман Чистяков / ХК «Авангард»

