«Важный человек» из Москвы неожиданно увлекся омским СКК Блинова

Он обещал помочь с проектом благоустройства территории у спортивного комплекса.

Герман Чистяков / ХК «Авангард»

Председатель правления Сбербанка Герман Греф согласился помочь ХК «Авангард» с благоустройством территории, стало известно «Омск-информу» от двух источников, знакомых с ситуацией.

Ранее гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков, анонсируя проект благоустройства территории спорткомплекса, рассказал о некоем «важном партнере», который обещал помочь с амбициозным проектом.

– Из важного отмечу, что удалось увлечь нашим проектом и нашей идеей важного партнера: не так давно глава крупной компании посетил СКК и согласился помочь нам с благоустройством, – написал Чистяков в своем телеграм-канале.

Руководитель одного из крупнейших банков страны приезжал в Омск 25 сентября на открытие кампуса «Школы 21», готовящей ИТ-кадры, а также посетил школу единоборств «Шторм» прославленного бойца Александра Шлеменко.

Интерес Сбербанка к СКК не случаен – компания поддерживает целый ряд проектов в спортивной сфере, а также выступает организатором «Зеленого марафона», который проводится в начале лета.

В середине октября проект благоустройства территории у СКК успешно прошел слушания на заседании архитектурного совета при губернаторе Омской области. Работы на площадке уже стартовали. Место расчистили от травы и грунта, а также провели геологические изыскания.