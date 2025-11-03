Омск-Информ
·Общество

В «Авангарде» раскрыли, как будет выглядеть территория у СКК им. Блинова

Вокруг арены проведут массовое озеленение.

В Омске начали благоустраивать территорию вокруг СКК им. Блинова. На месте заброшенной зоны создадут многофункциональное общественное пространство, ориентированное на потребности жителей города.

Здесь появятся зоны для прогулок, встреч с друзьями, культурных и спортивных событий, а также семейного отдыха с детьми.

– Наша задача – не просто поставить скамейки и фонари, а создать место с идентичностью. Мы хотим, чтобы это пространство отражало дух и энергию хоккейного клуба «Авангард» и стало визитной карточкой города. В основе концепции лежат принципы инклюзивности, экологичности и многофункциональности, – рассказал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Благоустройство территории инициировал хоккейный клуб «Авангард». По словам генерального директора, это еще один шаг к возвращению арены к полноценной жизни. Проект реализуется при поддержке Сбера.

