Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

В Омске назначили нового главу Фонда развития промышленности

Пост занял Сергей Хлыбов.

В минувший вторник, 11 ноября, директором некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Омской области» стал Сергей Хлыбов. Данные уже отражает сервис Rusprofile.ru.

Напомним, фонд появился в феврале 2023 года. До Хлыбова организацией руководила Светлана Баженова. Однако в начале ноября 2025 года она стала генеральным директором Агентства развития и инвестиций Омской области.

В свою очередь, бывший директор агентства Евгений Ковтун стал министром природных ресурсов и экологии региона.

·Политика

В Омске назначили нового главу Фонда развития промышленности

Пост занял Сергей Хлыбов.
@GigaChat

В минувший вторник, 11 ноября, директором некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Омской области» стал Сергей Хлыбов. Данные уже отражает сервис Rusprofile.ru.

Напомним, фонд появился в феврале 2023 года. До Хлыбова организацией руководила Светлана Баженова. Однако в начале ноября 2025 года она стала генеральным директором Агентства развития и инвестиций Омской области.

В свою очередь, бывший директор агентства Евгений Ковтун стал министром природных ресурсов и экологии региона.