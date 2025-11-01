Омск-Информ
·Политика

Эффектная блондинка стала «главной по инвестициям» в Омской области

Ранее Светлана Баженова работала в должности начальника Фонда развития промышленности.

Сегодня, 1 ноября, стало известно о назначении Евгения Ковтуна министром экологии и природных ресурсов Омской области. Ранее он возглавлял Агентство развития и инвестиций.

На его прежнее место назначили эффектную Светлану Баженову, которая раньше трудилась директором Фонда развития промышленности Омской области. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

– Желаю коллегам успехов и достижения поставленных перед их ведомствами результатов, – пожелал обоим управленцам губернатор.

Отметим, что должность начальника фонда Баженова занимала с 2023 года.

t.me/HocenkoVP

