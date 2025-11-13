Бывший вице-мэр Омска получила статусный пост в «кадастровой» структуре

Опытная чиновница стала первым заместителем директора.

БУ «Омский центр кадастровой оценки и технической документации»

Бывшая заместитель мэра Омска Елена Бреер заняла высокую должность в бюджетном учреждении Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации». Согласно информации на официальном сайте учреждения, Елена Бреер теперь является первым заместителем директора.

Напомним, что выпускница юридического факультета ОмГУ Елена Бреер начала свою карьеру в органах исполнительной власти в 2004 году. В разное время она занимала должности в Министерстве имущественных отношений Омской области, а с августа 2011 по июль 2012 года была заместителем министра имущественных отношений региона.

В последующие годы, с июля 2012 по декабрь 2015 года, Елена Бреер исполняла обязанности заместителя мэра Омска, курируя департаменты имущественных отношений и жилищной политики.

Центр кадастровой оценки и технической документации занимается кадастровой оценкой и описанием границ муниципальных образований. Учредителем центра является Минимущества Омской области. Пост директора с 2024 года занимает Ольга Ефремова.