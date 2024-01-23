Омск-Информ
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·Общество

Руководить ведомством теперь будет Ольга Ефремова. Она исполняла обязанности директора центра с 2022 года.
Директором бюджетного учреждения «Омский центр кадастровой оценки и технической документации» стала Ольга Ефремова. Соответствующее распоряжение опубликовало региональное Минимущества.
Ранее Ефремова трудилась замначальника управления оценки и заместителем директора ГП «Омский центр ТИЗ». С 2022 года она исполняла обязанности директора Центра кадастровой оценки и технической документации. Отмечается, что специалист имеет два высших образования.
Центр кадастровой оценки и технической документации занимается кадастровой оценкой и описанием границ муниципальных образований.
1198
·Общество

Руководить ведомством теперь будет Ольга Ефремова. Она исполняла обязанности директора центра с 2022 года.
Директором бюджетного учреждения «Омский центр кадастровой оценки и технической документации» стала Ольга Ефремова. Соответствующее распоряжение опубликовало региональное Минимущества.
Ранее Ефремова трудилась замначальника управления оценки и заместителем директора ГП «Омский центр ТИЗ». С 2022 года она исполняла обязанности директора Центра кадастровой оценки и технической документации. Отмечается, что специалист имеет два высших образования.
Центр кадастровой оценки и технической документации занимается кадастровой оценкой и описанием границ муниципальных образований.
1198