Руководил до предела: в омском Росреестре объяснили неожиданную отставку Чаплина

Новый глава управления занимает пост до назначения нового руководителя.

В Управлении Росреестра по Омской области объяснили смену руководителей. Напомним, что глава управления Сергей Чаплин ушел с поста. На его место назначили Сергея Лапусту.

Как сообщили в пресс-службе Росреестра, возглавлявший управление Сергей Чаплин больше не мог занимать должность из-за достижения предельного возраста пребывания на гражданской службе. 6 ноября опытному управленцу исполнилось 65 лет.

– Согласно приказу Росреестра от 23.10.2025 № 232-к с Чаплиным Сергеем Александровичем, возглавлявшим управление с 4 мая 2010 года, прекращено действие служебного контракта в связи с достижением государственным гражданским служащим предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе (65 лет), – рассказали в пресс-службе.

В омском Росреестре отметили, что с 6 ноября заместитель руководителя Сергей Лапуста исполняет обязанности руководителя Управления Росреестра по Омской области временно до назначения нового руководителя.

Напомним, что Росреестр занимается государственной регистрацией прав на недвижимость и сделок с ней, проведением государственного кадастрового учета недвижимости, землеустройства и государственного мониторинга земель.