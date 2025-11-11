В Омской области сменился главный по регистрации и учету «недвижки»

Он работает в структуре 14 лет.

Руководителем Управления Росреестра по Омской области назначен Сергей Лапуста. Пока что в должности нового руководителя есть приставка и.о.

Лапуста начал свою карьеру в Росреестре Омской области в 2011 году, а в июле 2018 года был назначен заместителем руководителя.

Отметим, что ранее управление возглавлял Сергей Чаплин, руководивший подразделением с мая 2010 года. 3 ноября 2025 года Сергею Чаплину исполнилось 65 лет.

Напомним, что Росреестр занимается государственной регистрацией прав на недвижимость и сделок с ней, проведением государственного кадастрового учета недвижимости, землеустройства и государственного мониторинга земель. Также в сферу деятельности управления входят функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.