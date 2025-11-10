На омских ТЭЦ решили обновить сразу 4 турбоагрегата

Работы будут проводиться в рамках инвестиционных проектов ТГК-11.

omskinform.ru

До 2027 года АО «ТГК-11» планирует реализовать инвестпроекты по обновлению четырех турбоагрегатов на омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Об этом на встрече с губернатором Виталием Хоценко заявил гендиректор ПАО «Интер РАО» Сергей Дрегваль.

Во время рабочей встречи стороны подробно обсудили вопросы повышения эффективности и модернизации объектов тепло- и электроэнергетики региона. Также рассматривалось соблюдение компанией «ТГК-11» экологических стандартов и ее участие в федеральной программе «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее сообщалось о смене гендиректора ТГК-11. Им стал уроженец Омска Дмитрий Бондарь.