В Госдуме назвали сроки повышения пенсий в 2026 году

Повышенные выплаты получат все 43 млн российских пенсионеров.

omskinform.ru

В 2026 году российских пенсионеров ждут три волны повышения пенсий. В обязательном порядке выплаты будут проиндексированы всем 43 млн живущим в стране пенсионерам, заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как пояснила парламентарий, индексация страховых пенсий будет проведена с 1 января 2026 года и коснется почти 38 млн пенсионеров. Выплаты будут увеличены на 7,6 %.

– Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур. Пока стоит у нас увеличение денежного довольствия на 4 процента, но это пока, это прогнозное значение, а там будем смотреть на инфляцию, – сказала Бессараб в комментарии изданию «Лента.ру».

Ранее сообщалось об увеличении размера больничных в 2026 году. Они вырастут почти до 7 тыс. рублей в день.