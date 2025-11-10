В ресторанах и кафе неприлично дорожает кофе

А за год цена стандартной порции эспрессо выросла более чем на треть.

В российских кофейнях и ресторанах значительно выросли цены на кофе. По состоянию на конец октября стандартная порция эспрессо (40–60 мл) выросла в цене до 147 рублей, что на 36 % больше аналогичного периода прошлого года.

Как отмечается в исследовании сервиса Quick Resto, значительное подорожание затронуло наиболее популярные виды кофейных напитков на основе эспрессо.

– Средняя цена рафа (300 мл) выросла на 18,5 % (до 288 рублей), латте (300 мл) – на 18 % (до 272 рублей), американо (300 мл) – на 17,5 % (до 175 рублей), капучино (250–300 мл) – на 17,3 % (до 245 рублей), – приводит данные из исследования издание «Газета.Ru». – Рост цен на кофейные зерна достиг беспрецедентных значений на мировом рынке, а в России составил 42 % год к году.

Также на 25 % увеличилась стоимость молока, но подорожание сырья – это лишь часть проблемы, отмечают исследователи. Не менее значимым драйвером подорожания стали растущие операционные расходы предприятий общественного питания. За первое полугодие 2025 года зарплаты в сфере общественного питания выросли в среднем на 24 %, арендные ставки – на 6–18 %.

– На 2026 год мы прогнозируем рост стоимости кофейных напитков, однако он, вероятно, не будет единовременным и резким, – заявил генеральный директор Quick Resto Александр Строкань. – Ожидается скорее постепенная коррекция: рост цен, вероятно, будет распределен в течение года, что минимизирует негативный эффект для конечного потребителя.

Ранее сообщалось о значительном росте стоимости кофейных зерен, вызванных неурожаем в Бразилии. Растворимый кофе в России впервые стоит более 4 тыс. рублей за килограмм. Зерновой и молотый тоже подорожал – до двух тысяч.