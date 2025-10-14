Омских кофеманов ждет жестокий удар: в Бразилии неурожай, цены пошли вверх

Популярный бодрящий напиток становится менее доступным.

Шедеврум

Растворимый кофе в России впервые стоит более 4 тыс. рублей за килограмм. Зерновой и молотый тоже подорожал – до двух тысяч. Причиной повышения цен называют неурожай в Бразилии, которая является основным производителем кофе в мире, а также введение пошлин США на импорт бразильского кофе.

В Омске ценник в кофейнях и кафе тоже станет выше, хотя по стоимости растворимого кофе регион вошел в число регионов с самой низкой ценой на этот продукт, сообщает портал «БК55». Сегодня она составляет 3,1 тыс. рублей за кг.

– Эксперты уверены, что жители российских регионов не откажутся от кофе в связи с ростом цен, но могут перейти на более экономичные варианты, – пишет издание.

В этой связи некоторые кофеманы могут отдать предпочтение цикорию. На основе этого многолетнего растения семейства астровых варили «кофейный» напиток в детских садах, растет он повсеместно, а в продаже имеется ячменный кофе – напиток, приготовленный из обжаренных и молотых зерен ячменя. Он напоминает традиционный кофе по вкусу и аромату.