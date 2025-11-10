Омск-Информ
·Общество

Повышенная готовность: губернатор потребовал оперативно «спасать» Омск от метели

Все службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Новая неделя начнется с резкого ухудшения погодных условий в Омской области. По прогнозам, в регионе ожидается сильный ветер и метель. В связи с этим, как сообщил губернатор Виталий Хоценко, все службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Глава области дал поручения региональному министерству транспорта, мэрии Омска и администрациям районов.

– Дано поручение оперативно вести расчистку дорог, а также территорий около школ, детских садов, медицинских учреждений и других социальных объектов, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня в регионе ожидается похолодание до –15 °C. Также синоптики прогнозируют снежный накат на дорогах и гололедицу.

