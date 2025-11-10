Резкое потепление в Омске сменится морозами

Местами по области ожидается похолодание до –15 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 10 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –4...–9 °C, местами похолодание до –10...–15 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Также синоптики прогнозируют снежный накат на дорогах и гололедицу. Атмосферное давление будет расти.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –5...–10 °C. Местами ожидается мокрый снег. Скорость юго-западного, западного ветра составит 7–12 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые отложения, снежные заносы и гололедица. Атмосферное давление будет падать.