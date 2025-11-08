Омича представили в качестве прокурора Калининградской области

Максим Попов был назначен на эту должность 5 ноября.

прокуратура На днях указом президента РФ № 781 новым прокурором Калининградской области назначен государственный советник юстиции 2-го класса Максим Попов. 5 ноября специалиста представили чиновникам и коллективу. Ранее специалист занимал аналогичную должность в Якутии.

Ранее «Омск-информ» сообщал о планах на назначение 45-летнего уроженца Омска Максима Попова. Его кандидатуру в октябре поддержал Совет Федерации РФ.

Попов из прокурорской семьи. Его отец Николай Попов возглавлял прокуратуру Хакасии, а потом работал в правительстве Республики Хакасия замом.

Максим Попов окончил Омский государственный университет по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры начал в апреле 2002 года с должности следователя прокуратуры Ленинского округа Омска. Затем работал прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ОВД и юстиции прокуратуры Омской области, зампрокурора Советского округа Омска, начальником отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, прокурором Омского района и прокурором Центрального округа Омска.

24 января 2019 года стал первым заместителем прокурора Сахалинской области. С 2021 года до середины октября 2025 года трудился в должности прокурора Республики Саха (Якутия).