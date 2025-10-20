Омск-Информ
Омич станет прокурором Калининградской области

Его кандидатуру одобрили сенаторы.

Сегодня Совет Федерации поддержал кандидатуру уроженца Омска Максима Попова на должность прокурора Калининградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сенатор от этого региона Александр Шендерюк-Жидков.

Попов родился в 1980 году в Омске. В 2002 году окончил Омский государственный университет по специальности «юриспруденция». Служит в органах прокуратуры с апреля 2002 года. Начинал с должности следователя прокуратуры Ленинского округа Омска. В январе 2024 года стал первым заместителем прокурора Сахалинской области. С 1 июля 2021 года его назначили прокурором Республики Саха (Якутия).

