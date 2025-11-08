Два новых кладбища под Омском появятся в генпланах

Новые погосты планировалось возвести еще в прошлом году.

Омская епархия

Конкретика по строительству новых кладбищ на территории Андреевского и Петровского сельских поселений Омского района Омской области появится уже на заседании комитета горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования в среду, 12 ноября.

Планируется рассмотреть изменения в градостроительной документации и внесении локаций в генеральные планы поселений.

Год назад «Омск-информ» анонсировал, что один погост обустроят в Андреевском сельском поселении, между поселком Хвойным и деревней 18-й Партсъезд. Второе место выбрано в селе Петровка Петровского сельского поселения по Муромцевскому тракту.

Выбранные локации соответствуют всем требованиям: наличие условий для организации санитарно-защитных зон, нужное расстояние от Омска в 15–30 километров и площадь от 30 до 40 га.