Обе локации располагаются в Омском районе.

В Омске решают вопрос с обустройством новых кладбищ. Пока в городе так и не построили крематорий, однако в качестве альтернативы выбраны два участка для размещения «классических» захоронений.

Как уточняет «СуперОмск», ожидаемо, что обе локации располагаются в Омском районе.

Один погост обустроят в Андреевском сельском поселении, между поселком Хвойным и деревней 18-й Партсъезд. Второе место выбрано в селе Петровка Петровского сельского поселения, по Муромцевскому тракту.

Выбранные локации соответствуют всем требованиям: наличие условий для организации санитарно-защитных зон, нужное расстояние от Омска в 15–30 километров и площадь от 30 до 40 га. Планируется, что изменения в градостроительные планы сельских поселений начнут вносить во втором квартале 2025 года.