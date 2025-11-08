Области передадут магистраль в центре Омска

Дорога начинается под окнами горсовета и заканчивается в районе Сыропятского тракта.

мэрия

На комитете Омского городского совета по муниципальной собственности во вторник, 11 ноября, планируется обсудить обращение мэрии к министерству имущественных отношений о передаче в собственность недвижимого имущества. Вопрос инициирован Сергеем Шелестом.

Как явствует из пояснительной записки, речь идет о двух участках дорог: улице 10 лет Октября в 3,1 км и Сыропятском тракте в 400 метров. А также о пяти участках, на которых магистраль расположена. Речь о дороге от улицы Думской до Сыропятского тракта.

По данным Om1.ru, эти земли в рамках второго этапа реконструкции передали на баланс Управления дорожного хозяйства и благоустройства. А по закону они должны находиться на балансе региональной власти, поскольку используются ею.

Отметим, что Сыропятский тракт в Омске пережил два этапа реконструкции. По мнению жителей, первый этап выполнили некачественно.