Омский министр объяснил «газовую блокаду» в городе и области

Владимир Шнипко заявил, что временные отключения связаны с финансовыми трудностями Омской областной газовой компании.

Министр энергетики жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко  объяснил перебои с газом в городе и в области.

По его словам, в эти дома поставляет газ Омская областная газовая компания. У организации возникли финансовые проблемы.

– Как докладывает руководство этой частной газовой компании, перебои поставок газа для пищеприготовления связаны с временными трудностями в финансово-хозяйственной деятельности ООГК, – заявил Шнипко.

Министерство и прокуратура вмешались и обеспечили возможность газовой компании приобрести необходимый объем сжиженного углеводородного газа и поставить ресурс для жителей.

Глава минэнерго упоминает, что речь идет об отключениях голубого топлива в нескольких многоквартирных домах в Омске, а также в Нововаршавском и Седельниковском районах.

В городе газоснабжение восстановлено, а сегодня обещают дать газ в районах.

Ранее Владимир Шнипко объяснял отключение от газа 1200 абонентов АО «Тевризнефтегаз» в северных районах области.

