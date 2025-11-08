Омский министр объяснил «газовую блокаду» в городе и области

Министр энергетики жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко объяснил перебои с газом в городе и в области.
По его словам, в эти дома поставляет газ Омская областная газовая компания. У организации возникли финансовые проблемы.
– Как докладывает руководство этой частной газовой компании, перебои поставок газа для пищеприготовления связаны с временными трудностями в финансово-хозяйственной деятельности ООГК, – заявил Шнипко.
Министерство и прокуратура вмешались и обеспечили возможность газовой компании приобрести необходимый объем сжиженного углеводородного газа и поставить ресурс для жителей.
Глава минэнерго упоминает, что речь идет об отключениях голубого топлива в нескольких многоквартирных домах в Омске, а также в Нововаршавском и Седельниковском районах.
В городе газоснабжение восстановлено, а сегодня обещают дать газ в районах.
Ранее Владимир Шнипко объяснял отключение от газа 1200 абонентов АО «Тевризнефтегаз» в северных районах области.