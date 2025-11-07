Омский министр объяснил, почему север области сидит без газа

Отключение связано с понижением давления на газораспределительной станции.

GigaChat

Сегодня, 7 ноября, около 1200 абонентов АО «Тевризнефтегаз» перешли на альтернативные источники отопления. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко в своeм телеграм-канале.

Напомним, ранее в администрации района отмечали, что отключение носит плановый характер и связано с понижением давления на выходе из ГРС «Полуяновская». По факту же это произошло из-за истощения запасов Тевризского газоконденсатного месторождения.

– По состоянию на 7 ноября давление в газопроводе на ГРПШ в Таре составляет 1,7 атмосферы, при этом предельное – ниже 1,5 атмосферы. В условиях похолодания давление может снижаться еще больше, тогда как нормальное рабочее давление должно быть не ниже 4 атмосфер, – сообщил Шнипко.

Министр также отметил, что к концу 2025 года планируется завершить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции «Тарская». После этого подача газа в Тарский, Знаменский и Тевризский районы станет стабильной. По его словам, около 2,8 тысячи жителей уже заключили новые договоры на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Омск».