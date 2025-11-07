На севере Омской области сотни домов останутся без газа

В администрации района пояснили, что отключение носит временный и плановый характер.

Сегодня, 7 ноября, жители Знаменского района останутся без газа. Как сообщили в администрации, отключение носит плановый характер.

– На основании заявки АО «Тевризнефтегаз» от 13.10.2025 № 452 на снижение давления газа до 2 кгс/см² на выходе из ГРС «Полуяновская», 7 ноября АО «Омскгазстройэксплуатация» проведет отключение ГРПШ на территории района, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что перебои с газом в Знаменском и соседних районах зимой наблюдаются уже несколько лет. Ранее подача голубого топлива нарушалась из-за истощения запасов Тевризского газоконденсатного месторождения. Жители сталкивались с отключениями отопления и проблемами при приготовлении пищи.

Чтобы улучшить ситуацию, в феврале этого года ввели в эксплуатацию 71-километровый газопровод-отвод и газораспределительную станцию «Большеречье». Эти объекты стали ключевыми элементами новой газотранспортной системы в Большереченском районе.

С их помощью с четвертого квартала природный газ начнет поступать в Тарский, Знаменский и Тевризский районы.