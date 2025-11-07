Юрист раскрыл, как круглогодичный призыв повлияет на омских призывников

Со следующего года медосмотры и психологический отбор будут проводиться весь год.

С 1 января 2026 года в России начнет действовать новая система комплектования вооруженных сил. О том, как это повлияет на призывников и какие изменения принесет, рассказал преподаватель кафедры уголовного права и криминологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, адвокат и член Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Омской области Илья Сопин.

– Предложенный законопроект предполагает, что призыв на военную службу будет осуществляться в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря. В течение этого периода будут проводиться медицинские освидетельствования, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий, – цитирует эксперта пресс-служба ОмГУ.

Сроки фактической отправки граждан к местам прохождения службы при этом останутся прежними – весной и осенью. Распределение призывников по родам войск и воинским частям будет производиться в соответствии с потребностями вооруженных сил.

Эксперт отметил, что круглогодичная организация процесса позволит снизить нагрузку на призывные пункты, избежать очередей и проводить медосмотр более тщательно и без спешки.

– Данные изменения существенно не повлияют на сроки реальной отправки в войска для прохождения срочной военной службы. Вместе с тем у призывников будет больше времени для объективного прохождения медицинской комиссии, которая и определяет годность к военной службе, – подчеркнул Сопин.

Напомним, что закон о круглогодичном призыве был окончательно принят Госдумой 28 октября 2025 года, после чего его одобрил Совет Федерации и подписал президент. Документ вносит изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».