Омичей будут призывать в армию круглый год

Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу.

Omskinform.ru

Сегодня, 28 октября, на пленарном заседании Госдумы депутаты приняли в третьем чтении законопроект, позволяющий проводить призыв на срочную службу на протяжении всего года.

Согласно документу, теперь граждане, не находящиеся в запасе, смогут призываться на военную службу непрерывно с начала и до конца года.

– Призыв граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря (сейчас призыв осуществляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря), – говорится на сайте Госдумы.

Однако отправка новобранцев непосредственно к месту прохождения службы останется прежней и будет проводиться два раза в год в установленные ранее периоды весеннего и осеннего призывов. Для некоторых категорий граждан будут предусмотрены особые правила относительно сроков отправки.

Кроме того, документ закрепляет предельный срок явки по электронной повестке военного комиссариата. Он не может превышать 30 дней с момента размещения повестки.