Омичам установили срок явки в военкомат по электронной повестке

Он не может превышать месяца.

omskinform.ru

Госдума приняла поправку, которая устанавливает срок явки в военкомат по электронной повестке, которая появляется на портале «Госуслуги». Как сообщает РИА Новости, он не может превышать 30 дней.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Сам законопроект внесли в Думу еще 22 июля, чтобы систематизировать работу военкоматов. Отправку на службу все равно будут производить с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Новый законопроект также наделяет призывную комиссию правом выдавать отсрочку и освобождать от воинской обязанности без личной явки призывника.