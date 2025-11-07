Лжеминер устроил реальный пожар в Омске

Предварительно житель Кировского округа сообщил о своих намерениях в полицию.

полиция

В омской полиции рассказали, из-за чего вчера произошел пожар в многоэтажке на проспекте Комарова. Это был поджог, к которому причастен один из жильцов.

В вечер пожара в полицию позвонил 68-летний мужчина и заявил, что подожжет свою квартиру. Вскоре от МЧС поступило сообщение о возгорании по тому же адресу. Пожарные ликвидировали огонь в квартире на 4-м этаже. В ней сгорела одна комната, но от высоких температур пострадали квартиры соседей. Жильцы дома успели эвакуироваться.

Полицейские выехали на место и задержали мужчину, который им звонил. На допросе он рассказал, что поссорился с женой, которая уже давно живет отдельно. Когда он не смог дозвониться до женщины, то из мести поджег диван, на котором она раньше спала.

Отметим, что у омича уже есть судимость за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.